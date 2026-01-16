ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ‘ಹಣ ಬಲ‘

ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಯಾದರೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿಗಾಸು, ಕನಿಷ್ಠ ₹ 500 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಡಿಬಿ
ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪಿವಿ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 8:35 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 8:35 IST
ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ
ಎಂ.ಎ.ಗಫೂರ್‌, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
mangaloreDakshinaKannada

