ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictdakshina kannada
ಮಂಜನಾಡಿ ದುರಂತ: ವರದಿ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ; ಟಿ.ಶ್ಯಾಮ ಭಟ್

ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ; ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿವರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:01 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:01 IST
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಿರುಕುಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೂರುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಧಿಕರ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟಿ.ಶ್ಯಾಮ ಭಟ್ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Dakshina Kannada

