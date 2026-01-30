ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಮಂಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 47 ಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು

ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅರಿವು ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದಿನಿಂದ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 7:22 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 7:22 IST
ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು.
ಡಾ.ಎಚ್‌.ಆರ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಡಿಎಚ್‌ಒ
Mangaluru

