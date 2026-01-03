ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ವಂಚನೆ ಆರೋಪಿ ಜಾಮೀನು ರದ್ದತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ

ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಜ.24ರಂದು ಮಗುವಿಗೆ ನಾಮಕರಣ: ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:06 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:06 IST
ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದು ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಯಾರೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಆತ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು.
– ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ
ನನ್ನ ಮಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಎನ್‌ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಯಾರದೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆತ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು.
– ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ
