ಪಿಲಿಕುಳ: ಗಾಲ್ಫ್‌ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶೀಘ್ರ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು: 1</strong>8 ಹೋಲ್ಗಳ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಲಿಕುಳ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ (ಪಿಜಿಸಿ) ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ 'ಗಾಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ'ಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಲಬ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ‘1999ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಪಿಲಿಕುಳ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಗಾಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದ್ದು, ನುರಿತ ತರಬೇತುದಾರು ಯುವ ಗಾಲ್ಫ್ಪಟುಗಳನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ಮುಂಬರುವ ಮೇ 31ರ ಒಳಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 20– ಬೇ ಗಾಲ್ಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೌಕರ್ಯ ಇರಲಿದೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಗಾಲ್ಫ್ಪಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಂದಿಯಾದರೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಗಾಲ್ಫ್ಪಟುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಿಲಿಕುಳ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ 3.0 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅವರ ಅನುಭವ ಆಧರಿತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಮೆಟರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>