ಸೌತಡ್ಕ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:18 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:18 IST
Kalladka Prabhakar Bhat

