ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

IPL 2026: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್; ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡ ಹೀಗಿದೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:27 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IPL 2026 Auction: ಗ್ರೀನ್ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ; ಪ್ರಶಾಂತ್‌,ಕಾರ್ತಿಕ್‌ಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
IPL 2026 Auction: ಗ್ರೀನ್ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ; ಪ್ರಶಾಂತ್‌,ಕಾರ್ತಿಕ್‌ಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IPL Auction 2026: ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಗ್ರೀನ್
IPL Auction 2026: ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಗ್ರೀನ್
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಐಪಿಎಲ್

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಐಪಿಎಲ್

RCBIPL auctionIPLRoyal Challengers BangaloreIPL auction 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT