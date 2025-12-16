IPL Auction 2026: ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಗ್ರೀನ್

<p><strong>ಅಬುಧಾಬಿ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹25.20 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಆಸೀಸ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.IPL Auction: ₹ 5.2 ಕೋಟಿಗೆ RCB ಪಾಲಾದ 23 ವರ್ಷದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್.IPL Auction ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ CSK ಸೇರಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ. <p>ಆ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದೇ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೇಗಿ ಮತೀಶ ಪತಿರಣ ಅವರನ್ನು ₹18 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ. </p><p>ಐಪಿಎಲ್ನ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಭಾರತದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ₹27 ಕೋಟಿಗೆ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವರೆ ಆದ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (₹24.75 ಕೋಟಿ) ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ (₹20.50 ಕೋಟಿ) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2023ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ₹17.5 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 2024ಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ 255 ರನ್ ಹಾಗೂ 10 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಗಾಯಾಳುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೆ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. </p><p><strong>ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ:</strong></p><p>ರಿಷಭ್ ಪಂತ್: ₹27 ಕೋಟಿ (ಲಖನೌ, 2025)</p><p>ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್: ₹26.75 ಕೋಟಿ (ಪಂಜಾಬ್, 2025)</p><p>ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್: ₹25.20 ಕೋಟಿ (ಕೆಕೆಆರ್, 2026)</p><p>ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್: ₹24.75 ಕೋಟಿ (ಕೆಕೆಆರ್, 2024)</p><p>ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್: ₹23.75 ಕೋಟಿ (ಕೆಕೆಆರ್, 2025)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>