ಕಾಸರಗೋಡು | ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ; ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ

<p><strong>ಕಾಸರಗೋಡು</strong>: ಕೇರಳದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ನಡೆದ ಗುರುವಾರ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬದಿಯಡ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಡರಂಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಕಾಡ್ರಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಬಳಿ ನಾಡ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆ ಬಳಿ ನಾಡಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕುನಾಯಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಾಯಿ ಸತ್ತುಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬದಿಯಡ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಮೂರು ನಾಡ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>