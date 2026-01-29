ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ಮಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆಸ್ ಪಾಠ

ಬೇಂಗ್ರೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತ; ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಚಿಂತನೆ
ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:51 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:51 IST
ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಿಂದಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಆಟಿಸಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಡಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಚೆಸ್‌ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮದ್ದು. ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದರಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
–ಡಾ. ಅಮರಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ್‌, ಡಿಕೆಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
