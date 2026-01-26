ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಮಂಗಳೂರು| ಶ್ವಾನಗಳ ವೈಯ್ಯಾರಕ್ಕೆ ಮುದಗೊಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:57 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶ್ವಾನದೊಂದಿಗೆ ನಗೆಸೂಸಿದ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
ಶ್ವಾನದೊಂದಿಗೆ ನಗೆಸೂಸಿದ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
Dog Show

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT