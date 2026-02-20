ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ ಒಳ ಹರಿವು: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪಿ.ವಿ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:56 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:56 IST
ತುಂಬೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ತುಂಬೆ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ
ರವಿಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್‌ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ
water problemmangalore

