ಮಂಗಳೂರು | ಮರಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ: ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸಿದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮರಳು ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನವನ್ನು ಬಜಪೆ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಬಜಪೆ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಶೋಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಾಗ ಆದ್ಯಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಮರಳನ್ನು ನಾಲ್ವರು ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಅವರು ಓಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದ್ಯಪಾಡಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಾಪುವಿನಲ್ಲಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿಯಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಯಧನ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ, ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಒಂದೂವರೆ ಯೂನಿಟ್ನಷ್ಟು ಮರಳು, ಪಿಕಪ್ ವಾಹನ, ಎರಡು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಟರ್ಪಾಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನದ ಬೆಲೆ ₹ 4 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮರಳಿದ ಬೆಲೆ ₹ 7 ಸಾವಿರ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಜಪೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>