ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಹೂವಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ತರಕಾರಿ

ಕದ್ರಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಫಲ–ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭ; ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲು, ಹಲಸಿನ ಗೊಂಚಲು ಆಕರ್ಷಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 6:42 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 6:42 IST
ಫಲ ಫುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಫಲ ಫುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಮಾದರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
Dakshina Kannada

