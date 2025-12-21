ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು: ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು 895 ಮಂದಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ

ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ 521 ಮಂದಿ ಹಿಂದೂಗಳು, 351 ಮಂದಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು, 30 ಮಂದಿ ಇತರರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಭಾಷಣ ತಡೆಯಲು ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ | ಅರೆಬರೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿ ಕೋಮುದ್ವೇಷ ಹರಡಲು ಯತ್ನ: ಕಮಿಷನರ್‌   
Communal violenceKarnataka politicsMangalururowdyHate speech

