ಮಂಗಳೂರು | ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಪರಿಹಾರ

ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಗೋಳು ಕೇಳುವವರಾರು?
ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:25 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:25 IST
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ನಡುವೆ ಎಸೆದಿರುವ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು
ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಎಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
