<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಆನ್ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ₹ 19.06 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಉರ್ವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕುರಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟೊನಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಒಂದನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸಾಫ್ಟೊನಿಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರವನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 2024 ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹ 19.06 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ₹ 1 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>