ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಕುಡ್ಲದ ಮೂವರು ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೂವರು ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಅವರು ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ.2ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ಥ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯತಿ ಅವರು ಜೂನ್ 2026ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸೆಲೆಸ್ಟೈನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಶೋದಾ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೇಜಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಥ್ವೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಮಾಲೀಕ ದೀಪಕ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಮೂವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮರ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮರ್ಸಿ ವೀಣಾ ಡಿಸೋಜ, ಅನಿಶಾ ಗಂಗೂಲಿ, ರಕ್ಷಿತಾ, ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್, ನಿಯತಿ, ಯಶೋದಾ ರಾಜೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>