ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
‘ವೈದಿಕ ವಿಧಿ, ಮಂತ್ರ, ಉತ್ಸವದಿಂದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ವೃದ್ಧಿ’

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಿರು ಷಷ್ಠಿ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:29 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:29 IST
Dakshina Kannada

