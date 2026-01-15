ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictdakshina kannada
ಉಜಿರೆ| ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಶಾಂತಿ-ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ: ಎಂ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 4:12 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 4:12 IST
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
UjireDakshinaKannada

