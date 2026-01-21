ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ: ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ–ಮುಗಿಯದ ತನಿಖೆ

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಪತ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 14:25 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 14:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Davanagere
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT