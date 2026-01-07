ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ತಗ್ಗಿದ ದಾಳಿ, ದಂಡದ ಮೊತ್ತವೂ ಇಳಿಕೆ

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಪಾ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ; 252 ಪ್ರಕರಣ, ₹65,400 ದಂಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 4:10 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 4:10 IST
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
