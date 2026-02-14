ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ದಾವಣಗೆರೆ: ಪಿಂಚಣಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಪರಿಹಾರ

ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನೆರವಾದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆ ಸಂಘ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರ ಆರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:48 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಧಾರ್‌ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಎಂ.ಬಸವಣ್ಯಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಹಾವೇರಿ
Davanagere

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT