ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ದಾವಣಗೆರೆ | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ: ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸವಾಲು

ಅಮೃತ್‌ ಕಿರಣ್‌ ಬಿ.ಎಂ.
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:06 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ 2–3 ಬಾರಿ ಜಂಗಲ್ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ರೇಣುಕಾ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ
ದಾವಣಗೆರೆ–ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ (ಧೂಡಾ) ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
ಹುಲ್ಮನಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ‘ಧೂಡಾ’ ಆಯುಕ್ತ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ‘ಜಂಗಲ್’
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ‘ಜಂಗಲ್’
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ‘ಜಂಗಲ್’
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ‘ಜಂಗಲ್’
ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್
ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್
ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಕುರುಹು
ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಕುರುಹು
ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುವ ಕಸದ ರಾಶಿ
ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುವ ಕಸದ ರಾಶಿ
Davanagerepark

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT