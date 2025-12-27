ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಹೊನ್ನಾಳಿ: ರಸ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು

ಹೊನ್ನಾಳಿ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಉತ್ತರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಚರಂಡಿಗಳು
ಎನ್.ಕೆ. ಆಂಜನೇಯ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:03 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು
Davanagere

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT