ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹೊನ್ನಾಳಿ: ರಾಜ್ಯಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ 8 ರೈತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಹೊನ್ನಾಳಿ: ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿಮೇಳ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:20 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:20 IST
ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿನಯ್‍ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೇಘಾಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂತರ ಕಲಾವಿದರ ಕುರಿತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು 
Davanagere

