ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೊನ್ನಾಳಿ: ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ

ಎನ್‌.ಕೆ.ಆಂಜನೇಯ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:59 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:59 IST
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೆ ಮರಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು
ಹೊನ್ನಾಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿರುವುದು 
Davanagere

