ಹರಿಹರ: ಅರೆಬರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.. ಹೈರಾಣಾದ ಜನ...

ಕಸ್ತೂರಮ್ಮ ಎನ್.ವಿ.
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:24 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:24 IST
ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಹಳ್ಳಿಹಾಳ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು
Davanagere

