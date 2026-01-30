ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
davanagere
ಅಜ್ಜಿಯ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ನಯನಾ

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿ.ವಿ.; ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಅಧಿಕ
ಅಮೃತ್ ಕಿರಣ್ ಬಿ.ಎಂ.
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 3:24 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 3:24 IST
ಅನುಷಾ ಎಂ.ಎಂ.
ಅನುಷಾ ಎಂ.ಎಂ.
ಚಂದನ್ ವಿ.ಎಂ.
ಚಂದನ್ ವಿ.ಎಂ.
ದೀಪಾ ಆರ್.
ದೀಪಾ ಆರ್.
ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.
ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಒ.ಎಸ್.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಒ.ಎಸ್.
Davanagere

