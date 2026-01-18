ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ | ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆವರ್ತ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿ: ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 7:16 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 7:16 IST
ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂದೋಲನ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆಯಡಿ ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಲಿತ, ಕನ್ನಡಪರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್,ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
DavanagereKodihalli ChandrashekarFarmers suffering

