ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಶಾಸಕ

<p><strong>ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು</strong>: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ– 25ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಶನಿವಾರ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ₹ 63 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಅಮೃತ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿ 5 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.</p>.<p>'ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್, ಕೆ.ಜಿ. ಲೋಕೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿಗಳಿ ಹನುಮಗೌಡ, ಮಂಜಣ್ಣ, ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಕ್ಷಣ ಶಾಸಕರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>'₹ 3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 11 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಹಾಳಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ, 26 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ, ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 6 ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬು ಅಳವಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಅಗೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಚೇತನ್ ನಕಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿವರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ' ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾದ ಗುರುಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿರಂಜನ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಶಿವಾ ರೆಡ್ಡಿ, ನಾಗರಿಕರು ಇದ್ದರು.</p>