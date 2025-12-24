ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವರನ ಕೈಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡತಿ; ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದವು
ಡಾ.ಪೂಜಾ ನಾಗರಾಜ್‌, ವಧು
Davanagerewedding

