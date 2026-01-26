ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ | ಕುಸುಮರೋಗಿ’ಗಳ ಆಶಾಕಿರಣ ಡಾ.ಸುರೇಶ್‌

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಒಲಿದ ‘ಪದ್ಮಶ್ರೀ’
ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್‌
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 8:47 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 8:47 IST
ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕುಸುಮರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಡಾ.ಸುರೇಶ್‌ ಹನಗವಾಡಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆ
