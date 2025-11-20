ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ದರಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿ ಕಡಿವಾಣ:ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಬಸವಂತಪ್ಪ

ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್‌. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
Davanagerehospital

