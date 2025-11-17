ಹರಿಹರ: ಮಹಿಳೆಯ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿತ್ತು 10 ಕೆ.ಜಿ. ಗಡ್ಡೆ

<p><strong>ಹರಿಹರ (ದಾವಣಗೆರೆ):</strong> ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಶುಭೋದಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ 46 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಡ್ಡೆಯು 45 ಇಂಚು ಸುತ್ತಳತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, 10.5 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕವಿದೆ. ಮಹಿಳೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂನ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞೆ ಸವಿತಾ ಜೆ. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಗಡ್ಡೆಗೆ ಫೈಬ್ರಾಸ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೋಲಿ ಆಕಾರದಿಂದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕವಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯರಾದ ಹಾಲೇಶ್ ಬಿ., ಸುರೇಶ್ ಬಸರಕೋಡ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಅವರೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. </p>