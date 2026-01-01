ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
ಮರೆಯಾದ ರುಚಿಗೆ ಮರುಜೀವ; ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಹಾಲುಬಾಯಿ, ಅಪರೂಪರ ತೊಡೆದೇವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 7:21 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 7:21 IST
ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಫೈವ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಾದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಗೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸವಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗಲಿ.
– ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠ್ಠಲರಾವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ
