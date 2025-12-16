ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ: ಪ್ರಚಾರ ರಥ ಸಂಚಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:26 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:26 IST
2ಇಪಿ : 3ಇಪಿ : ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಕೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. 
Davanagere

