ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
‘ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರ’ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಯಂತ್ರ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಇಸ್ಕಾನ್‌: ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಸುಧಾರಿತ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:08 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:08 IST
ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ 24ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪನಿಗಳ ದೇಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ರಾಮ ಗೋಪಾಲದಾಸ್‌ ಇಸ್ಕಾನ್‌ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ
akshaya patra foundation

