ಗರ್ಭಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಇಂದಿನಿಂದ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: 'ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಫೆ. 27ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯ (ಸರ್ವಿಕಲ್) ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಡಾ.ಕವನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಚೆಸ್ಟರ್ ಕೌಂಟಿಯ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ (ಎಫ್ಪಿಎಐ) ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು. </p>.<p>'ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ 9 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ 2,500 ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು. </p>.<p>ಡಾ. ಪಲ್ಲವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಕರಣ್ ದೊಡವಾಡ, ವಾಮನ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>