ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶ, ಸಂವಿಧಾನ: ಪ್ರಶಾಂತ ಭೂಷಣ್‌

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ‘ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ’ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ವಕೀಲ ಪ್ರಶಾಂತ ಭೂಷಣ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ನೀಡುವ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನ ಸಮುದಾಯದ (ಎಸ್ಪಿಎಸ್) ದತ್ತಿಯ ‘ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಹಿರೇಮಠ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನ ಪುರಸ್ಕಾರ’ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ‘ಮನರೇಗಾ’ ರದ್ದತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬಡವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಜನರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಪರಿಪಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ತಪ್ಪುಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವುದು, ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಬಿತ್ತುವುದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷಯುಕ್ತ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವುದು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳು ನುಸುಳಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲ (ಸಿಎಜಿ) ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಸಿಯಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೇರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಸಿಯಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>