ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ|ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ, ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:11 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:11 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಇಂಡಿಪಂಪ್‌ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಆವರಣದ ಶಿವಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
