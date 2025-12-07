ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ| ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಡಿ ರೋಗ ಬಾಧೆ: ಬೆಳೆ ನಾಶ, ಇಳುವರಿ ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕ

ಮಂಜು ಆರ್. ಗಿರಿಯಾಲ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಡಿರೋಗ ತಗುಲಿದೆ. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಳೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ರೋಗ ಹತೋಟಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. 
ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಜಿಟ್ಟಿ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಾರ ತಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಬಾರದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆದರೆ ರೋಗ ಹತೋಟಿ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು
ರಾಜಶೇಖರ ಅನಗೌಡರ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ 
