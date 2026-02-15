ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ: ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ

₹2.49 ಕೋಟಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿದ ಪಾನಮತ್ತ ಚಾಲಕರು
ಜಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:08 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:08 IST
ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡಮೊತ್ತದ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸವಾರರೆಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು
–ರವೀಶ ಸಿ.ಆರ್‌ ಡಿಸಿಪಿ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ
