ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ನವೋದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ: ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್‌.ಶಶಿಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:51 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
DharwadStartup
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT