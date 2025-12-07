ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ; ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿರುವ 75 ಜೋಡಿ

<p><strong>ನವಲಗುಂದ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಮಾಡೆಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡಿ.7ರಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ 75 ಜೋಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಶನಿವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎಚ್. ಕೋನರಡ್ಡಿ ಸುಪುತ್ರ ನವೀನಕುಮಾರ ಆರತಕ್ಷತೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ವಧು-ವರರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮಾಡೆಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪೆಂಡಾಲ ಬೃಹತ್ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಕಿರುವ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಊಟ ತಯಾರಿಸಲು 2 ದೊಡ್ಡ ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 2 ಕಡೆ ಒಟ್ಟು 75 ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಚ್ಚನಗೌಡರರವರ 26 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ 13 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು 39 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಬುಂದೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 90 ಸಾವಿರ ಜೋಳದರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಜನರೇ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<div><blockquote>75 ಜೋಡಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುತ್ರ ನವೀನಕುಮಾರ ಅವರ ಆರತಕ್ಷತೆಯೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ </blockquote><span class="attribution">ಎನ್ ಎಚ್ ಕೋನರಡ್ಡಿ, ಶಾಸಕ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>