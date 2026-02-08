ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠ: ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ 10ರಿಂದ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ‘ಇಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಫೆ.10ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಠ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಚನ್ನವೀರ ಮುಂಗರವಾಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಠದ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಫೆ.10ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ 8ರಿಂದ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೆ.15ರಂದು ಶ್ರೀಗಳವರ ಪಾಲಕಿ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಫೆ.16ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಮಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಬಿ.ಎಸ್.ಭಾರತಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು. ಫೆ.18ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಕೌದಿ ಪೂಜೆ. ನಂತರ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಫೆ.15ರಂದು ಜಾಗರಣೆ. ರಾತ್ರಿ 12ಕ್ಕೆ ಅನಿಗೋಳದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯಸಂಘದವರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕುರಿತ ‘ಶ್ರೀಮನ್ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು’ ಎಂಬ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿನ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಫೆ.15 ಹಾಗೂ 16ರಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಪಾಹಾರ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸುವರು. ನಗರದ ಕೆಲ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಫೆ.15 ಹಾಗೂ 16ರಂದು ಉಚಿತ ಸೇವೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಹೆಗ್ಗೇರಿ, ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ (ಗಾರವಾಡ ಜಾಗ) ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಫೆ.17ಕ್ಕೆ ಆರೂಢ ಜ್ಯೋತಿ:</strong> ‘ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಫೆ.17ರಂದು ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ‘ಆರೂಢ ಜ್ಯೋತಿ’ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 7ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>175 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ:</strong> ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 175 ಕಡೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು‘</p>.<p>‘ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಣಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಎಸ್.ಪ್ರಸಾದ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಜಾತ್ರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರುವುದರಿಂದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೇರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution"> ಚನ್ನವೀರ ಮುಂಗರವಾಡಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಠ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ </span></div>.<div><blockquote>ಫೆ.15ರಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1ಲಕ್ಷ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ 11ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು. 40 ಸಾವಿರ ಚಿಕ್ಕು ಹಣ್ಣು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. 16ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಅನ್ನ ಸಾರು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ</blockquote><span class="attribution"> ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಶೆಟ್ಟರ ಮಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>