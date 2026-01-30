ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆದಾಯ ತಂದ ಜಿ–9 ಬಾಳೆ: ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಳೆಗಳ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಸ್ಮಿತಾ ಶಿರೂರ
ಸ್ಮಿತಾ ಶಿರೂರ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 5:31 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 5:31 IST
ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾವತಿ ಚವನಗೌಡ್ರ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೆಳೆ
ಕಲಾವತಿ ಚವನಗೌಡ್ರ
FarmingDharwad

