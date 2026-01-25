ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಟ್ಯಾಗೋರ್‌: ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು

ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 5:13 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 5:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
DharwadRabindranath Tagore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT