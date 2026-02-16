ಧಾರವಾಡ | ಜೈನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಳವು: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ನಗದು ವಶ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ನಗರದ ಲೈಬ್ ಬಜಾರ್ನ ಶೀತಲನಾಥ ಜೈನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ನಗದು ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶನನ್ನು (31) ಬಂಧಿಸಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಒಡವೆ ಮತ್ತು ನಗದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಗರದ ಟಿಕಾರೆ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದ. ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದವ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ 1,565 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಹಾಗು ₹ 30 ಸಾವಿರ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>ಶಹರ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗುರುನಾಥ ಚವ್ಹಾಣ, ಪಿಎಸ್ಐ ವಿನೋದ ಡಿ. ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಜೈನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜ. 19ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳವು ನಡೆದಿತ್ತು ಶಹರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>