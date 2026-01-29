ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ಮಹಾತ್ಮರ ಜೀವನ-ದರ್ಶನ, ಪ್ರವಚನ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ

ಚಿಕೇನಕೊಪ್ಪದ ಚನ್ನವೀರ ಶರಣರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ- ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:21 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:21 IST
ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಶರಣರ ಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರವಚನ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳೂಟಿಗಿಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
–ಶಿವಶಾಂತವೀರ ಶರಣರು ಬಳಗಾನೂರು ಮಠ
Gadag

